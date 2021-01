Močna doza kritik bruseljskih nabav

V nadaljevanju preberite:

Ker so v EU dostopne le majhne količine cepiva, se po Evropi krepijo kritike, da evropska komisija pri skupnih naročilih svoje naloge ni opravila dobro. S skupnimi naročili so sicer hoteli preprečiti tekmovanje med državami članicami, a v evropski komisiji so očitno pri sklepanju pogodb preveč taktizirali. V nemških medijih se pojavljajo obtožbe, da je Francija glede naročil izvajala politični pritisk na Bruselj. Evropska komisija sicer noče biti grešni kozel in opozarja, da poleti niso mogli vedeti, katero podjetje bo najuspešnejše pri razvoju cepiva. Naročeni dve milijardi odmerkov cepiv naj bi za Unijo zadoščali.