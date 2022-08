Moskva napoveduje protiukrepe na morebitno prepoved vstopa Rusom v EU

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v soboto napovedal, da se bo Rusija na načrte v EU, da bi ruskim državljanom prenehali izdajati turistične vizume, odzvala z enakim ukrepom in bo prenehala izdajati vizume evropskim turistom. »Kar vidimo, je jasna manifestacija nacističnih politik, ko visoki evropski uradniki zagovarjajo rusofobno idejo, da bi preprečili vstop v države EU vsem ruskim državljanom,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dejal Šojgu.

Estonija, Latvija, Litva in Češka so se že odločile, da zaradi ruske agresije na Ukrajino prenehajo oz. omejijo izdajanje turističnih vizumov ruskim državljanom. Finska namerava izdajanje vizumov Rusom drastično omejiti s septembrom, podobno razmišljata tudi Poljska in Danska.

Hkrati se krepijo pozivi k sprejemu tega ukrepa na evropski ravni. O tem naj bi se konec meseca na neformalnem srečanju pogovarjali tudi zunanji ministri članic EU. A enotnosti glede tega vprašanja zaenkrat ni. Predvsem Nemčija je hladna do te zamisli, ker da bi s tem kaznovali tudi tiste, ki niso nič krivi za dejanja Kremlja.

»Še vedno imamo veliko pred seboj,« Ukrajincem sporoča predsednik Vlodimir Zelenski. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Zelenski opozarja ob prihajajočem dnevu neodvisnosti Ukrajina bo v sredo obeleževala svoj dan neodvisnosti, hkrati pa bo na ta dan minilo tudi šest mesecev, odkar je Rusija sprožila invazijo in se je začela vojna. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem videonagovoru rojake opozoril, da bi Rusi lahko ukrajinski dan neodvisnosti izkoristili za še posebej surove napade. »Takšen je naš sovražnik. Že zdaj je Rusija tega pol leta vsak drug teden storila nekaj ogabnega in krutega,« je dejal Zelenski. Vsakodnevne raketne in topniške napade na območju Harkova in Donbasa pa je označil za ruski teror. »Za zmago Ukrajine se bomo morali boriti. Še vedno imamo veliko pred seboj,« je dejal predsednik. Cilj Rusije je po njegovih besedah ponižati državo in širiti strah in konflikt. A temu pritisku se ne sme ukloniti nihče ali pokazati šibkost. »Zato moramo ostati skupaj, si pomagati, obnoviti, kar je bilo uničeno, in se boriti za naše ljudi,« je še dodal ukrajinski predsednik. STA

Šojgu je sicer grožnje, da se bo Rusija na dejanja evropskih držav odzvala z enakimi ukrepi, izrekel na prvem »mednarodnem antifašističnem kongresu«, ki so ga pripravili v bližini Moskve. Kot uvodni govornik je ponovil razloge, zakaj da je Rusija morala napasti Ukrajino. Dejal je, da so »nacionalistične politike vodstva v Kijevu ob podpori Zahoda« že več let napadale rusko kulturo v Ukrajini, kar da predstavlja grožnjo ruski varnosti.