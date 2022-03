Moskva: Nismo dobrodelna organizacija, plin mora biti plačan v rubljih

Moskva se ne namerava ukvarjati z dobrodelnostjo in brezplačno zagotavljati plina Evropi, če države članice EU zanj ne bodo želele plačevati v rubljih, je za televizijo PBS ponovil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Izjava sledi sporočilu skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7, da je ruska zahteva po plačevanju v rubljih za njih nesprejemljiva.

»Če ne bo plačila, ne bo plina,« besede Peskova povzema Reuters. »Ne vem, kaj se bo zgodilo, če bodo države EU zavrnile plačilo v rubljih. Takoj ko bomo prejeli njihovo končno odločitev, bomo videli, kaj je mogoče storiti. Zagotovo pa se ne bomo ukvarjali z dobrodelnostjo in plina ne bomo pošiljali brezplačno,« je še dejal Peskov.

Izvoz ruskega plina ostaja na enaki ravni kot sicer. FOTO: Reuters

Predsednik Vladimir Putin je prejšnji teden zahteval, da nekatere države ruski plin plačujejo v rubljih, in ne v evrih. Rusija je v ponedeljek dejala, da ne bo dobavljala plina Evropi brezplačno, saj razvija metode za sprejemanje plačil za svoj izvoz plina v rubljih, vendar so države G7 to možnost zavrnile. V četrtek naj bi ruska centralna banka, ruska vlada in Gazprom Putinu predstavili svoje predloge za plačilo v rubljih. »Zanimivo bo videti, ali bo Rusija uresničila svojo grožnjo. Do zdaj sta se obe strani želeli izogniti zaustavitvi pretoka plina,« pravijo analitiki pri Commerzbank. Izvoz ruskega plina prek Ukrajine v Evropo s strani državnega Gazproma je v torek ostal na enaki ravni kot sicer, so sporočili iz družbe.

Če bo Rusija vztrajala, da morajo države EU ruski plin plačati v rubljih, bo to pomenilo kršitev pogodbe, se je odzval nemški gospodarski minister Robert Habeck. S tem se strinjajo vsi ministri za energetiko držav G7.