Most, ki deli in ne zbližuje, bo kmalu spet odprt

Kosovska vlada namerava glavni­ most na reki Ibar, ki povezuje južni del mesta Mitrovica s severnim, večinoma srbskim, odpreti za cestni promet še to poletje. Napoved, ki bi v večini mest na svetu prinesla veselje, na Kosovu vzbuja skrb in povzroča kritike. Po prepričanju Srbov za odprtje mostu še niso izpolnjeni pogoji, saj še ni dosežena jasna razmejitev upravnih pristojnosti med severnim in južnim delom mesta.