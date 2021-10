Na Brdu se je odprl prostor za novi evropski optimizem

V nadaljevanju preberite:

Milo Đukanović, predsednik Črne gore, je na Brdu pri Kranju slišal natanko to, kar je pričakoval. Pripravljenost Evropske unije, da odšteje 30 milijard evrov za infrastrukturne projekte v regiji, se mu zdi pohvale vredna. Pri tem je spomnil, da je bilo povsem logično, da so se na izpraznjen prostor EU vrinile velike sile, ki poskušajo na Balkanu uveljavljati svoje interese.



Opozoril je tudi na ambicije srbskih nacionalistov v regiji in instrumentalizacijo Srbske pravoslavne cerkve za doseganje ozemeljskih ciljev.



Milo Đukanović kot sedemkratni premier in sedanji predsednik Črne gore natančno pozna politiko Evropske unije do Zahodnega Balkana. Bil je priča letom upočasnjevanj in pozneje popolnega zastoja v politiki širitve ter zamegljevanja do takrat jasne evropske perspektive držav Zahodnega Balkana. Z njim smo se pogovarjali po koncu vrha na Brdu pri Kranju.