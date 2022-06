Na čelu Evropskih zelenih Melanie Vogel in Thomas Waitz

Evropska zelena stranka je na rednem in volilnem kongresu izvolila novo vodstvo. Kongres, ki je v teh dneh potekal v glavnem mestu Latvije, Rigi, je minil v načrtovanju takojšnjega reševanja energetske krize in zagotovitvi prehranske varnosti v Evropi in širšem svetu.

Več kot 350 udeležencev kongresa zelenih strank iz vse Evrope, med njimi prvič tudi predstavniki slovenske Vesne - zelene stranke Urša Zgojznik, podpredsednik dr. Klemen Belhar in člana Robi Godina ter Miha Lovše, je poleg vprašanj, ki v tem trenutku postavljajo Evropo pred največje izzive, izvolilo tudi novo vodstvo. Evropske zelene bosta v prihodnjih dveh in pol letih vodila sopredsednika Melanie Vogel iz Francije in Thomas Waitz iz Avstrije.

Thomas Waitz je poudaril: »Varnostni, energetski, podnebni in ekonomski krizi je skupna uporaba fosilnih goriv. In tu lahko začnemo iskati rešitve za vse.«

Kongresa se je prvič udeležila tudi delegacije Vesne - zelene stranke, ki je ob tem napovedala oddajo uradne prošnje za sprejem stranke med polnopravne članice evropskih zelenih strank. Na ločenih sestankih s predstavniki zelenih strank iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Nizozemske, Francije in Belgije pa dogovorila konkretne korake za prihodnje sodelovanje, sporočajo iz Vesne, in sicer na področju gospodarstva, kmetijstva, prometa in okoljskih politik.