Na dan zmage začetek in ne konec vojne

Medtem ko »antisemitske izjave« ruskega prvega diplomata Sergeja Lavrova še vedno odmevajo po svetu, so v Moskvi obtožili Izrael podpiranja »neonacističnega režima« v Kijevu. Na Zahodu so najprej zatrdili, da hoče Kremelj končati vojno do 9. maja, zdaj pa ugotavljajo, da jo bo takrat šele zares začel oziroma uradno napovedal.