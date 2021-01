Na Dunaju proti policijski uri protestiralo okoli 5000 ljudi

Med udeleženci protestnega shoda so bili tudi pripadniki iz skrajnih desničarskih krogov, identitarci in huligani, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. FOTO: Herbert Neubauer/AFP

Shod, ki ga je policija prepovedala, je potekal pot motom: Krščanski pohod. FOTO: Alex Halada/AFP

V avstrijski prestolnici Dunaj je danes okoli 5000 ljudi kljub prepovedi zbiranja v okviru protikoronskih ukrepov protestiralo proti policijski uri in omejitvam, ki jih je vlada kanclerjasprejela z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa.Med udeleženci protestnega shoda so bili tudi pripadniki iz skrajnih desničarskih krogov, identitarci in huligani, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Udeleženci niso nosili zaščitnih mask niti niso spoštovali fizične razdalje. Ker je vzdušje na shodu postajalo vse bolj agresivno, se je policija odločila posredovati in protestnikom zaprla pot, po kateri so se podali. Zahtevala je tudi, da se shod razpusti.Policija je aretirala več ljudi in vložila številne ovadbe, še navaja APA.Policija je že v soboto prepovedala demonstracije, potem ko na podobnem shodu v januarju, na katerem se je zbralo 10.000 ljudi, mnogi niso nosili zaščitnih mask in upoštevali fizične razdalje.K današnjim demonstracijam je pozvala desničarska svobodnjaška stranka (FPÖ), ki je prepoved shoda ocenila kot »škandalozno«.Med tistimi, ki so že v začetku tedna pozvali k demonstracijam proti policijski uri in že tretji ustavitvi življenja v državi, je bil tudi nekdanji notranji minister iz vrst svobodnjakov