Na eni strani raj, na drugi pekel

Visoko nad zadnjimi urbanimi naselji in že znotraj »ekskluzivnega območja«, kamor smo se prebili z lazenjem čez vse mogoče ovire, na svojem le blago prizadetem domovanju živita zakonca Hasselman iz nemškega Bremna. Na La Palmo, kot številni njuni sonarodnjaki, ki so tu oblikovali pravo malo nemško upokojensko skupnost, sta se preselila pred sedmimi leti. Lava se je njune male, nadvse ljubke haciende izognila le za las. Celotno posestvo pa je zakril vulkanski prah. »Počistili smo ga za osemnajst tovornjakov. Najhuje je, ko dežuje. Prah se spremeni v beton. Postane tako težak, da lahko zlomi streho,« je med grabljenjem peščenega dvorišča mrmrajoče dejal 77-letni gospod Gerd Hasselman, upokojeni mali podjetnik. »Upam, da ste res novinarji. Okoli moje hiše se ves čas motajo katastrofični turisti. Mrhovinarji. Pijejo pivo in naju gledajo,« je nadaljeval. Z la Palme poročata Boštjan Videmšek in Matjaž Krivic.