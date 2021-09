Na Ferskih otokih letos pobili že skoraj 1500 delfinov in kitov

Vode zaliva se od prelite krvi obarvajo rdeče. FOTO: Andrija Ilic/Reuters Pictures

Živali razkosajo, meso pa razdelijo med otočane. FOTO: Mads Claus Rasmussen/AFP

Krvavi lov se odvija večkrat na leto, vsako leto. FOTO: Andrija Ilic/AFP

Na Ferskih otokih, otočju ki je formalno del Danske, leži pa severno od Škotske, približno na pol poti med Norveško in Islandijo, so tudi letos uprizorili tradicionalni množični kitolov . V začetku septembra so pobili že 1428 delfinov, sedaj pa še 52 dolgoplavutih pliskavk, poroča nemški Bild.Prebivalci Ferskih otokov jate kitov in delfinov z motornimi čolni preženejo v plitek zaliv, kjer živali nasedejo, nato pa se lotijo klanja z noži in harpunami. Krvavo delo si olajšajo tudi tako, da nasedle delfine preprosto povozijo z motornimi čolni, poroča Bild. Morske sesalce nato pustijo izkrvaveti v zaliv, ki se ob tem precej pogostem dogodku, zaradi količine prelite krvi obarva rdeče, razkosajo, meso pa razdelijo med prebivalce otokov. V povprečju otočani ubijejo okoli 800 kitov in delfinov letno.​Čeprav številne naravovarstvene organizacije že leta pozivajo h prepovedi kitolova na Ferskih otokih, ki ogroža populacijo kitov in delfinov v Severnem morju, jim morije doslej še ni uspelo preprečiti. Ferski otoki imajo namreč notranjo avtonomijo in niso zavezani EU zakonom, ki ščitijo kite in delfine.