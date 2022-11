Zemeljski plaz, ki ga je povzročilo neurje, odnesel najmanj osem življenj

Italijanski mediji poročajo o uničenju, najmanj osmih mrtvih osebah in pogrešanih, ki jih je v kraju Casamicciola Terme na otoku Ischia pri Neaplju danes zjutraj povzročil zemeljski plaz. Povzročilo ga je neurje.

Velika količina blata, vode in naplavin je, kot poroča Ansa, zajela več deset objekov ter odnašala avtomobile. Poročajo o najmanj 30 družinah, ki so trenutno odrezane, brez vode in elektrike, ter tudi o desetih zrušenih objektih. Skupina ljudi je izolirana tudi v hotelu. Posnetki, ki prihajajo z otoka, kažejo avtomobile, ki jih je odnesla reka blata, ter poplavljene hiše.

Gasilci in reševalci se do mnogih izoliranih točk še prebijajo. Ker so nekatera vozila pristala v morju, so med reševalci tudi potapljači.

Ansa navaja tudi lokalnega župnika Gina Ballirana, ki je skušal poklicati nekatere pogrešane. »Na žalost se do tega trenutka niso oglasili. Poskušam priti do njih, a cesto pod mojo hišo blokira zid avtomobilov in dreves,« je povedal. Zaradi poškodovanih cest do najbolj prizadetih delov Casamicciole Terme težko dostavljajo pomoč. Župan Ischie Enzo Ferrandino je danes stanovalce na Facebooku pozval, naj ne zapuščajo domov.

Situacijo primerjajo z nesrečo leta 2009, ko je ogromna količina vode, blata in naplavin na poti do morja prav tako preplavila vse, kar ji je stalo na poti. Več deset avtomobilov je tudi tokrat pristalo na trgu, pomenovanem po Anni De Felice, dekletu, ki je na tem območju pred 13 leti izgubilo življenje.

Casamicciolo Terme je leta 2017 prizadel tudi potres, v katerem sta umrli dve osebi, poškodovanih pa jih je bilo še 42.

FOTO: Ansa/AFP