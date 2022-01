Na jugu Afrike tropska nevihta zahtevala več deset življenj

Tropska nevihta Ana, ki je v ponedeljek z močnim dežjem naprej prizadela Madagaskar, nato pa še Mozambik in Malavi, je zahtevala najmanj 77 življenj. Zdaj v teh državah na jugu Afrike poskušajo popraviti poškodovano infrastrukturo in pomagati več deset tisoč prizadetim prebivalcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Še vedno ocenjujejo obseg škode, medtem pa je v Indijskem oceanu nastala nova nevihta.

Največ žrtev, 48, je Ana zahtevala na Madagaskarju, kjer so razglasili stanje nacionalne katastrofe. V Mozambiku je umrlo 18 ljudi, v Malaviju, kjer so razglasili stanje nacionalne nesreče, pa enajst.

Na Madagaskarju je s svojih domov zbežalo 130.000 ljudi. FOTO: Rijasolo/AFP

V teh v nevihti najbolj prizadetih državah je bilo poškodovanih več deset tisoč domov. Nekatere hiše so se zaradi močnega dežja zrušile in pod seboj pokopale stanovalce. Narasle reke so odnašal mostove in poplavile polja. V poplavah je poginila tudi živina.

Na Madagaskarju je s svojih domov zbežalo 130.000 ljudi. V prestolnici Antananarivo so jih začasno namestili v šolah in telovadnicah.

Tropska nevihta, kakršne na jugu Afrike ne pomnijo. FOTO: Rijasolo/AFP

V osrednjem in severnem Mozambiku je Ana uničila 10.000 domov ter več deset šol in bolnišnic ter poškodovala električne napeljave. V Malaviju so ponekod še vedno brez elektrike.

Mozambik in mednarodne meteorološke službe so opozorile, da je v Indijskem oceanu nastala nova nevihta z imenom Batsirai, ki naj bi območje dosegla v prihodnjih dneh. Do marca, ko se bo končalo deževno obdobje, na jugu Afrike pričakujejo do šest tropskih ciklonov, še navaja AFP.

Jug Afrike, še posebej Mozambik, je v zadnjih letih prizadela vrsta uničujočih neviht.