Na MZZ zaskrbljeni zaradi mazaških akcij na avstrijskem Koroškem

Dvojezične table v okolici Celovca. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ministrstvo za zunanje zadeve z zaskrbljenostjo spremlja izvajanje mazaških akcij, uperjenih proti dvojezičnim napisom na avstrijskem Koroškem, so v odzivu na novo akcijo sporočili z MZZ. Od deželnih in zveznih oblasti pričakujejo, da storilce teh kaznivih dejanj čim prej poiščejo ter ustrezno zaščitijo ustavne pravice slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.Neznanci so pred nekaj več kot tednom dni s črno barvo pomazali slovenska imena na dvojezičnih krajevnih napisih v občinah Pliberk in Dobrla vas, minuli konec tedna pa so v občini Dobrla vas pomazali še šest dvojezičnih krajevnih napisov.Z MZZ so danes sporočili, da z zaskrbljenostjo spremljajo izvajanje teh mazaških akcij. Dodali so, da v zvezi s tem ministrstvo izvaja predvidene diplomatske aktivnosti.Zunanji ministerje sicer že pretekli teden dejal, da ministrstvo obžaluje in obsoja mazaške akcije. Slovenska veleposlanica na Dunajupa je v zvezi s tem pisala pristojnim oblastem ter jih pozvala k obsodbi in preiskavi tega ravnanja.Novo mazaško akcijo so danes obsodili tudi v krovnih organizacijah Slovencev na avstrijskem Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS). V NSKS od pristojnih oblasti pričakujejo sistematično in dobro organizirano iskanje storilcev. Predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost in SKSpa je tamkajšnje prebivalce pozval, naj z informacijami pomagajo policiji pri iskanju storilcev.Obsodbam teh dejanj se je v nedeljo pridružil tudi koroški deželni glavar