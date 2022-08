Na Otoku se bojijo ponavljanja zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Do konca strankarskih volitev, na katerih bodo britanski konservativci izbrali novega premiera, je še nekaj več kot teden dni, njenega zmagovalca pa čaka dolg seznam velikih preizkušenj, od energetske krize in rasti življenjskih stroškov do dvomestne inflacije. Ta bo po napovedih ene od investicijskih bank na Otoku prihodnje leto poskočila na 18 odstotkov, s tem pa tudi znatno omejila manevrski prostor vlade in naslednika Borisa Johnsona za uresničevanje všečnih ukrepov.