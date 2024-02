Na protestih proti skrajni desnici v Nemčiji okoli 200.000 ljudi

Na protestih proti skrajni desnici in rasizmu, ki so danes potekali po Nemčiji, se je zbralo okoli 200.000 ljudi, od tega največ v Berlinu, poročajo tuje tiskovne agencije. Proteste je podprl tudi nemški kancler Olaf Scholz.

Po podatkih policije, ki jih navaja nemška tiskovna agencija dpa, se je na protestu v nemški prestolnici zbralo okoli 150.000 ljudi. Oblasti so na kraj dogodka napotile tudi 700 policistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Množica protestnikov vzklika gesla »Vsi skupaj proti fašizmu!«, dogajanje pa so na omrežju YouTube v živo prenašali organizatorji, gibanje Hand in Hand (Z roko v roki), ki združuje več kot 1300 organizacij.

Protesti široke koalicije, poimenovane Hand in Hand, potekajo pod sloganom: Mi smo požarni zid. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Protesti proti skrajni desnici so potekali tudi v Mainzu, Dresdnu, Hannovru in Freiburgu na jugozahodu države. V Freiburgu se je danes po podatkih policije zbralo okoli 20.000 ljudi, poroča dpa. K tamkajšnjim protestom je pozvalo več kot 300 organizacij, vključno z mestnim nogometnim klubom, sindikati in cerkvami, v njih pa so sodelovali tudi kmetje s traktorji.

Že približno tri tedne se po vsej Nemčiji na ulice odpravlja več deset tisoč ljudi, ki protestirajo proti skrajni desnici, zlasti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo (AfD).

Proteste je sprožilo poročilo preiskovalne novinarske skupine Correctiv o srečanju med pripadniki strank skrajne desnice novembra v Potsdamu. Na srečanju naj bi razpravljali o tem, kako izgnati veliko število tujih državljanov, vključno s prosilci za azil in priseljenci z nemškimi potnimi listi, da zapustijo državo, tudi pod prisilo.