Na škofovski sinodi bodo lahko prvič glasovali tudi ženske in laiki

Na prihodnjem srečanju škofov v Vatikanu, ki bo oktobra in na katerem bodo govorili o prihodnosti Cerkve, bodo lahko prvič doslej glasovali tudi ženske in laiki, ne le moški kleriki, predvidevajo nova pravila, ki so jih po poročanju tujih tiskovnih agencij v Vatikanu objavili v sredo.

Zasedanje bo potekalo od 4. do 29. oktobra, udeležilo se ga bo okoli 370 klerikov in laikov z vsega sveta, pri čemer jih bo velika večina - 290 - škofov. Govorili bodo o prihodnosti Cerkve, potem ko so se na povabilo papeža Frančiška o tem že lani izrekle lokalne cerkve.

Frančišek bo za udeležbo na sinodi s seznama 140 oseb, ki jih bodo predložile lokalne škofovske konference, izbral 70 ljudi, ki bodo zastopali različne skupine, od duhovnikov do redovnic, diakonov in laikov. Med njimi bo morala biti polovica žensk, pomemben delež pa naj bi predstavljali tudi mladi. Vsi bodo imeli glasovalno pravico, so pojasnili v Vatikanu.

Škofovska sinoda je od leta 1965 osrednje posvetovalno telo cerkvenega vrha. Ob koncu zasedanja udeleženci glasujejo o predlogih, ki jih v razpravo da papež.

V Vatikanu so ob najavi novih glasovalnih pravil poudarili, da srečanje ostaja predvsem škofovska sinoda. »To ni nobena revolucija,« je menil luksemburški kardinal Jean-Claude Hollerich.