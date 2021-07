Na Švedskem zaradi napada zaprli trgovine Coop

Ena največjih trgovskih verig na Švedskem je danes sporočila, da začasno zapira okoli 800 trgovin po državi, saj je zaradi kibernetskega napada moteno delovanje blagajn. »Eden od naših podizvajalcev je bil tarča spletnega napada, zato naše blagajne ne morejo več delovati,« je sporočila veriga Coop Sweden.



»Žal nam je zaradi situacije in naredili bomo vse, da bomo lahko trgovine kmalu spet odprli,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še zapisali v družbi, ki obvladuje okoli 20-odstotni delež trga.



Ob tem v Coop Sweden niso izdali, kateri podizvajalec je bil tarča napada in za kakšno vrsto napada je šlo.



Podobni napadi so se v zadnjem času dogajali po vsem svetu, predvsem pa v ZDA. Po navadi napadalci zablokirajo dostop do podatkov v sistemih, podjetja pa morajo plačati za ponovni dostop do njih.



Ameriško tehnološko podjetje Kaseya je v petek pozvalo svoje stranke, naj izklopijo strežnike na platformi VSA, saj jih je bilo nekaj deset tarča napada hekerjev.



V zadnjih tednih so bili tarča kibernetskih napadov tudi naftne družbe, zdravstvene službe in velika podjetja. O kibernetski varnosti sta na junijskem srečanju govorila tudi predsednika ZDA in Rusije Joe Biden in Vladimir Putin.

