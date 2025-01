Na Tibetu se nadaljuje iskanje preživelih

V Tibetu danes na tisoče reševalcev nadaljuje iskanje preživelih, potem ko je območje ob meji z Nepalom v torek stresel močan potres. Terjal je okoli 130 smrtnih žrtev in porušil več tisoč hiš. Reševalcem je doslej uspelo rešiti več kot 400 ljudi, okoli 30.000 pa so jih evakuirali, poroča britanski BBC.

FOTO: Reuters

Žarišče potresa, ki je imel po podatkih kitajskega seizmološkega centra (CENC) magnitudo 6,8, je bilo v okrožju Tingri blizu meje z Nepalom. V bližini epicentra so zjutraj znova vzpostavili preskrbo z elektriko. Na območje je bilo napotenih 14.000 reševalcev, ki so izpod ruševin rešili več kot 400 ljudi. Reševalci si prav tako prizadevajo čim prej postaviti dovolj šotorov za evakuirane prebivalce, saj se bo temperatura po napovedih še spustila. Ta se je v Tingri sicer že spustila do –11 stopinj Celzija.

Podpredsednik kitajske vlade Zhang Guoqing je danes prispel na območje naravne nesreče, da bi nadzoroval reševalno operacijo. Kitajski predsednik Xi Jinping pa je pozval k vsestranskemu iskanju in reševanju, čim manjšemu številu žrtev, ustrezni preselitvi prizadetih prebivalcev ter zagotavljanju njihove varnosti in ogrevanja čez zimo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalci si prav tako prizadevajo čim prej postaviti dovolj šotorov za evakuirane prebivalce, saj se bo temperatura po napovedih še spustila. FOTO: AFP

Tresenje tal so čutili tudi v Nepalu in delih Indije, od koder pa ne poročajo o posledicah. Čeprav so potresi v regiji zaradi stika tektonskih plošč pogosti, je bil torkov potres najmočnejši, kar so jih izmerili v radiju 200 kilometrov v zadnjih petih letih, so dodali pri CENC.