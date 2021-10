Na tisoče ljudi na ulicah zahtevalo pravico do svobodne izbire

Ženske po vsej državi so se organizirale in povzdignile svoj glas. FOTO: Yana Paskova/Afp

Protestniki so od vrhovnega sodišča zahtevali, da teksaški zakon nemudoma blokira, vendar se sodniki za to niso odločili. FOTO: Veronica Cardenas/Reuters

Na ulicah ameriških zveznih držav se je zbralo na deset tisoče ljudi, ki so podprli pravico do splava. Protestirali so proti novemu teksaškemu zakonu, ki močno omejuje dostop do splava. Mnogi trdijo, da se ženskam jemljejo že davno pridobljene pravice. BBC poroča, da bo v prihodnjih mesecih vrhovno sodišče obravnavalo primer, ki bi lahko povozil sodbo v primeru Row proti Wade iz leta 1973 – ta je po vsej državi legalizirala splav.Do januarja leta 1973 je imela vsaka zvezna država svojo ureditev glede splava. S precedensom pa je vrhovno sodišče odločilo, da je pravica do splava absolutna do 24 oziroma 28 tedna nosečnosti – preden je torej zarodek sposoben preživeti izven maternice.V Washingtonu so se protestniki zbrali pred zgradbo vrhovnega sodišča s transparenti, na katerih je pisalo med drugim »legalizirajte splav«. Začetek shoda je sicer prekinilo okrog dva ducata ljudi, ki se zavzemajo za prepoved splava. Po poročanju Washington Posta je eden od moških vpil »Kri nedolžnih otrok je na vaših rokah«, a ga je skupina nasprotne strani hitro preglasila s petjem in ploskanjem., ki je v množici drugih podprla pravico žensk do svobodne izbire, je povedala: »Čeprav se na srečo nisem nikoli morala soočiti s težko izbiro, je veliko žensk, ki so se morale. Naša vlada oziroma moški v njej ne smejo imeti pravice do glasu in vpliva, ko gre za ženska telesa.«Ženske po vsej državi so se organizirale in povzdignile svoj glas. Organizatorke pohoda so bile posameznice, ki stojijo tudi za tako imenovanim Pohodom žensk. Prvi se je odvil že dan po inavguraciji nekdanjega ameriškega predsednikaleta 2017. »Gre za prelomen čas za človekove pravice v ZDA. Mnogi smo odraščali v svetu, ko je bil splav zakonit in dostopen vsem ženskam. Zdaj obstaja tveganje, da se bo to spremenilo,« je dejala, izvršna direktorica organizacije Women's March.V zvezni državi New York je na dveh shodih nastopila tudi guvernerka. Povedala je, da je sita in utrujena, da se mora nenehno boriti za pravico do splava. V državi, je poudarila, zakonodaja dopušča to pravico in ženskam naj je nihče ne jemlje.Velik shod se je odvil v Austinu v zvezni državi Teksas. V Teksasu so 1. septembra sprejeli zakon, ki prepoveduje splav po šestem tednu nosečnosti, ko naj bi se že začutil plodov srčni utrip. Gre za zelo zgodnjo nosečnost, ko veliko žensk niti ne ve, da so zanosile. Po novem zakonu ima poleg tega vsak posameznik pravico, da toži zdravnika, ki je opravil splav po preteku te dobe. Država ne bo več preganjala tistih, ki opravljajo splav, ampak računa na civilne tožbe državljanov, ki bodo v primeru uspeha »zaslužili« 10.000 dolarjev. Podporniki nove ureditve trdijo, da je njihov cilj zaščititi nerojena bitja. Politiki več drugih zveznih držav, povečini republikanci, že razmišljajo o podobnih omejitvah.Protestniki so od vrhovnega sodišča zahtevali, da teksaški zakon nemudoma blokira, vendar se sodniki za to niso odločili. Tudi v drugih zveznih državah je pravica do splava močno na udaru. Sodišče v zvezni državi Mississippi bo 1. decembra obravnavalo zahtevo po razveljavitvi sodbe Roe proti Wade.Kot je pred meseci poročal CNN, je generalna tožilka Mississippijav pisni vlogi zapisala, da je bila odločitev v primeru Roe proti Wade napačna in jo je potrebno odpraviti. Po njenem mnenju nima »splav kot ustavna pravica nobene osnove v besedilu, zgodovini oziroma tradiciji«.