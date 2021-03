Na tisoče Nemcev je odpotovalo na velikonočne počitnice na Majorko

Brezplačni karantenski hotel za okužene

Na Majorki je turizem v polnem zagonu, tudi zaradi številnih gostov iz Nemčije. FOTO: Jaime Reina/AFP

Kakšnih sto trideset letal, polnih turistov, je ta konec tedna iz Nemčije priletelo na Nemcem zelo priljubljen počitniški cilj Majorko. Na tisoče ljudi se je namreč kljub temu, da njihova zvezna vlada zaradi tretjega vala pandemije koronavirusa odsvetuje potovanja, odločilo, da velikonočne počitnice preživijo na tem ali tudi na katerem drugem balearskem otoku, poroča Die Welt.Potovanja iz Nemčije namreč niso prepovedana, ampak jih vlada le na vso moč odsvetuje, kar ljudi po vseh zaprtjih in drugih protikoronskih ukrepih očitno ne more ustaviti. Plaz rezervacij se je na nemške turistične agencije usul po tem, ko zaradi nizke pojavnosti okužb od petnajstega marca Majorka ni več na rdečem seznamu potovalnih ciljev za Nemce. Zato se jim ob vrnitvi ne bo treba testirati in jim ne bo treba v karanteno. Po podatkih tamkajšnjih zdravstvenih oblasti je pojavnost na Majorki trenutno le 28,71 okužbe na 100.000 prebivalcev v štirinajstih dneh.Poleg nizke pojavnosti okužb je k velikemu številu nemških turistov na Majorki pripomoglo ​tudi dejstvo, da bo za tiste, ki bi se morda okužili med dopustovanjem, dobro poskrbljeno. Za potrebno število dni karantene bodo namreč lahko brezplačno bivali v posebej za to urejenem »karantenskem« hotelu, pod pogojem, da bodo imeli pri sebi potrjeno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.​Če bi oboleli turisti želeli v času karantene bivati v hotelu ali apartmaju, v katerem so bili nastanjeni sicer, pa bi morali stroške podaljšanega bivanja kriti sami. A tudi to ne v vseh primerih, saj je na primer potovalna agencija TUI, ki je ta konec tedna na Majorko pripeljala okrog dva tisoč Nemcev, v stroške aranžmaja vračunala tudi zavarovanje za takšne primere. Njihovim gostom torej v primeru okužbe in karantene ne bo treba plačevati stroškov podaljšanega bivanja v njihovi nastanitvi, ker bo to pokrila zavarovalnica.Na letališču na Majorki zaradi vsega naštetega v času velikonočnih praznikov od 26. marca do 5. aprila pričakujejo za pandemske čase nenavadno povečan letalski promet z Nemčijo. Napovedanih imajo namreč 532 prihodov in odhodov letal z nemškimi turisti, kar je 51 odstotkov prometa iz časov pred pandemijo.