Dodik v breme Beogradu, kupuje si ljubezen Madžarov

V BiH, ki poleg Kosova velja za enega od dveh pregovornih sodov smodnika na Balkanu, je kriza običajno stanje. Kljub temu je po zaostritvi razmer v entiteti Republika Srbska in zlasti po obsodbi predsednika entitete Milorada Dodika na zaporno kazen kriza v BiH dosegla razsežnosti, ki jih tudi vsega hudega vajeni ljudje v tej državi jemljejo skrajno resno. O razsežnostih krize in o odnosu Evropske unije do BiH smo se pogovarjali z vidnim opozicijskim politikom v Republiki Srbski Marinkom Božovićem.

Nedavna obsodba predsednika Republike Srbske Milorada Dodika na leto dni zapora in šest let prepovedi delovanja v politiki je omajala stabilnost že tako ne pretirano stabilne BiH. Medtem ko se Dodik vešče izmika roki pravice in tako mimogrede kaže, da ima prav, ko trdi, da je BiH nefunkcionalna država, se že tako nezavidljiv finančni položaj BiH še slabša.