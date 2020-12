Na volitvah v Romuniji slavijo socialdemokrati

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Romuniji so zmagali socialdemokrati (PSD). Kot je po preštetju 99 odstotkov glasovnic ponoči sporočila volilna komisija, je opozicijska PSD prejela 30 odstotkov glasov, vladajoča Nacionalna liberalna stranka (PNL) premierjapa 25,1 odstotka. Kljub zmagi se PSD verjetno ne bo vrnila na oblast.Na tretjem mestu je novo okoljevarstveno-liberalno zavezništvo USR-plus, ki ga je podprlo 14,5 odstotka volivcev. Gibanje je bilo uspešno predvsem v večjih mestih, tudi prestolnici Bukarešta, a mu ni uspelo doseči cilja več kot 20 odstotkov glasov.Z 8,8-odstotno podporo sledi dokaj neznano skrajno nacionalistično Zavezništvo za združitev Romunov (AUR), ki se zavzema za združitev Romunije s sosednjo Moldavijo in je v zadnjem času znano tudi po protimadžarski retoriki. V parlament se je uvrstila še Zveza Madžarov (UDR), ki je prejela 6,1 odstotka glasov.Sta pa pod petodstotnim parlamentarnim pragom ostali stranka Ljudsko gibanje nekdanjega predsednikas 4,6 ter Pro Romania nekdanjega premierjas 4,1 odstotka glasov.Vodja PSDje ponoči že razglasil zmago svoje stranke in napovedal, da bo oblikoval vlado. O tem se bo, kot je dejal, pogovarjal z vsemi parlamentarnimi strankami razen PNL. Poudaril je že, da so volivci v nedeljo kaznovali liberalce za njihovo nesposobnost. »Pričakujem odstop Orbana, to so s svojim glasovanjem zahtevali tudi volivci,« je poudaril.Tudi premier Orban je ocenil, da ima njegova stranka dovolj potencialnih partnerjev za oblikovanje vladajoče koalicije, je pa izključil možnost sodelovanja z AUR. Zavezništvo USR-plus in Zveza Madžarov sta že izrazila pripravljenost sodelovati v vladi s PNL.Ker nobena stranka ni osvojila absolutne večine glasov, bo po romunski zakonodaji o mandatarju za sestavo vlade odločil predsednik države Klaus Iohannis. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je pričakovati, da bo Iohannis, nekdanji član PNL, mandat za sestavo vlade podelil Orbanu. Pred volitvami je namreč večkrat izključil možnost, da bi socialdemokratom dopustil vrnitev na oblast v času svojega drugega mandata, ki se bo iztekel leta 2024.Tudi analitiki se strinjajo, da bo prihodnja koalicija najverjetneje sestavljena iz liberalcev, zavezništva USR-plus in Zveze Madžarov.Socialdemokrati kljub številnim korupcijskim škandalom že od leta 2012 narekujejo politično dogajanje v Romuniji. Sedem let so bili na oblasti, zadnje leto pa otežujejo delo manjšinske vlade liberalnega premierja Orbana.Politični analitiki presenetljiv volilni izid, predvsem vstop AUR v parlament, pripisujejo nezainteresiranosti mladih za politiko ter nizki, 32-odstotni volilni udeležbi, ki je najnižja po padcu komunizma leta 1989. Ta je med drugim posledica pandemije covida-19.