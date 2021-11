Na vzhodni meji 15-krat več pribežnikov

V nadaljevanju preberite:

Razmere se umirjajo, čeprav poljski obmejni organi še vedno vsak dan ustavijo na desetine migrantov, ki hočejo prebegniti prek meje z Belorusijo. Težave nekaj tisoč pribežnikov so prileteli reševat tudi strokovnjaki iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in evropske komisije. A po besedah beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka so se nekateri mednarodni obiskovalci prišli zgolj nastavljat kameram,