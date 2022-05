Na vzhodu Ukrajine se vzpostavlja stanje večne vojne

V nadaljevanju preberite:

Spopadi v Doneškem bazenu so iz dneva v dan bolj srditi. Ruske sile, ki so pod pritiskom čim hitrejšega vojaškega uspeha, stopnjujejo napade na ključnih frontnih črtah na vzhodu Ukrajine. Najhuje v mestu Severodoneck, kjer se 15.000 ljudi v zakloniščih skriva pred ruskimi raketami in bombami. V mestu je bilo uničenih ali poškodovanih že 70 odstotkov visokih zgradb, včeraj pa je bilo v ruskih napadih v regiji Lugansk ubitih trinajst ljudi.

Možnost, da bi se vojna v Ukrajini lahko v kratkem končala za pogajalsko mizo, v tem trenutku meji na utopijo. Ruski vojaško-strateški načrti na vzhodu in jugu Ukrajine so jasni – povezati Azovsko morje z območji, ki so že pod ruskim nadzorom, in vzpostaviti most do Krima. Za dosego tega cilja bo vojaško sicer že načeta Rusija potrebovala ogromno količino sil in orožja. Ukrajina vse bolj glasno in suvereno zatrjuje, da se ne bo odrekla niti kančku svojega ozemlja – na območju Donecka in Luganska, kjer so frontne črte vse bolj statične, so nameščene njene najboljše in najbolj izkušene enote. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru Ukrajincem sporočil, da je Rusija Doneški bazen spremenila v pekel.