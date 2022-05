Nacionalna histerija zaradi kopalne oprave

V nadaljevanju preberite:

Zgoraj brez ali v burkiniju? V Grenoblu naj bi bilo bolj kot ne vseeno, v čem se v javnih bazenih namakajo ženske, le da je zadoščeno higienskim in varnostnim standardom. Nekako tako so sredi maja z večinsko podporo izglasovali tamkajšnji mestni svet­niki ter razjezili marsikaterega Francoza in Francozinjo. A še preden bi muslimanke 1. junija smele na kopališče pokrite od glave do pet, je v sredo odločitev za­ustavilo upravno sodišče.