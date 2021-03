Nad monarhijo se zgrinjajo temni oblaki

V nadaljevanju preberite:

Intervju, v katerem sta princ Harry in Meghan Markle pojasnila vzroke svojega umika v Združene države Amerike, so nekateri britanski komentatorji primerjali z eksplozijo ročne granate. Razsežnosti njunih navedb dan po njegovi objavi niso bile nič bolj jasne, toda vse je kazalo, da lahko kraljevemu dvoru povzročijo kar nekaj škode. Priljubljenost kraljeve družine navsezadnje temelji na ugledu in dobrem imenu njenih članov, nad katerimi vse od ponedeljka visi obtožba rasizma.