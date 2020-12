Nadzorovano sproščanje ukrepov ali popolno zaprtje gospodarstva?

9.40 Italijanski zunanji minister v samoizolaciji

6.53 Pred vlado danes razprava o strogo nadzorovanem sproščanju ukrepov ali popolnem zaprtju gospodarstva

Italijanski zunanji ministerje v samoizolaciji zaradi stika z notranjo ministrico, okuženo z novim koronavirusom. Po pisanju Primorskega dnevnika, ki se sklicuje na vire v slovenski diplomaciji, bo zato v četrtek verjetno odpadlo njegovo srečanje s slovenskim kolegom Anžetom Logarjem, ki bo po napovedih obiskal Rim. Kot še piše tržaški časnik, je Di Maio med ponedeljkovo sejo vlade sedel ob Lamorgesejevi, ko so ji sporočili, da je bila pozitivna na jutranjem testu na koronavirus. Ministrica je zato v karanteni, Di Maio pa je s pravosodnim kolegommoral v samoizolacijo.Vlada bo na seji predvidoma ponovno pretresala ukrepe, ki jih je sprejela za zajezitev epidemije covida-19. Pričakovati je kresanje mnenj med ministroma za zdravjein gospodarstvo. Medtem ko zadnji predlaga postopno sproščanje omejitev, Gantar poziva k popolnemu zaprtju nenujnih gospodarskih dejavnosti Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je v torek opozorila , da se epidemiološke razmere v državi v zadnjem tednu niso toliko spremenile, da bi glede na postavljena merila za sproščanje ukrepov to tudi dovoljevale. Pri tem je naklonjena pobudi glede zapiranja vseh nenujnih gospodarskih dejavnosti, kar predlaga minister Gantar.Ta namreč meni, da je pred sproščanjem ukrepov treba zagotoviti primerne razmere v preobremenjenem zdravstvenem sistemu, ki jih zdaj ni. Če današnji pogovori ne bodo šli v smeri potrditve njegovih predlogov, bo Gantar razmišljal tudi o odstopu, je dal vedeti.Počivalšek pa vztraja pri postopnem sproščanju omejitev, seveda ob strogem spoštovanju zaščitnih ukrepov. S tem bi po njegovi oceni za gospodarstvo naredili največ. Predlaga, naj stroka za vsako dejavnost predpiše stroge pogoje izvajanja, ki bodo preprečili širjenje okužb. Nato pa naj se vse sile usmeri v strog nadzor njihovega spoštovanja in strogo kaznovanje morebitnih kršitev.