Zbornica in Počivalšek proti popolnemu zaprtju gospodarstva

Šmučeva za bolj življenjsko pot

Sonja Šmuc FOTO: Blaž Samec/Delo

Kaj predlaga gospodarstvo

ublažijo aktualne ukrepe tam, kjer je njihova učinkovitost dvomljiva,

pristopijo k ambicioznemu testiranju s hitrimi testi in se operativno dobro pripravijo za cepljenje.

Minister Zdravko Počivalšek se je postavil v bran gospodrstvu. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Počivalšek za spremembo strategije



Petrič: Škoda bo ogromna

Stojan Petrič opozarja, da bi ustavitev proizvodnje na kocko postavila zanesljivost slovenskih dobaviteljev. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Hisense Gorenje: Nepotreben ukrep

Ljubljana – Gospodarska zbornica in združenja so se v skupni izjavi zavzeli za rahljanje ukrepov, in ne za dodatne zaostritve z zaprtjem gospodarstva za 14 dni, kot to predlaga zdravstveni minister. Temu nasprotujejo tudi gospodarski ministerter nekatera podjetja.Gospodarska združenja ugotavljajo, da skoraj dva meseca zdravstveni in omejitveni ukrepi proti širjenju koronavirusa v Sloveniji niso prinesli bistvenega izboljšanja epidemioloških razmer, medtem ko se gospodarska škoda zaradi omejitvenih ukrepov iz dneva v dan močno povečuje.V Gospodarski zbornici Slovenije so izračunali, da gospodarstvo že zdaj vsak teden izgubi 60 milijonov evrov dodane vrednosti. »Če bi ukrepe v 14 dneh zaostrili, bi dodatno izgubili tudi do 700 milijonov evrov dodane vrednosti,« opozarjajo. Skupna škoda od konca septembra do konca novembra po njihovi oceni znaša med 440 milijoni in 600 milijoni evrov.»Pozivamo k odpiranju gospodarstva ob postavitvi jasnih protokolov, nadzora in testiranj. Verjamemo, da obstaja tudi mnogo bolj življenjska pot, kot je zaklepanje,« je poudarila generalna direktorica GZSIzračune o gospodarski škodi je naredila tudi Trgovinska zbornica Slovenije. Ta škoda samo v letošnjem letu, ko mora biti zaprte kar 80 odstotkov trgovine, znaša več kot deve milijardi evrov prihodkov ter 10.000 na novo prijavljenih oseb iz trgovinske dejavnosti na zavodu za zaposlovanje.»Takšne razmere tako zaradi zdravstvenih kot tudi gospodarskih razlogov nujno terjajo razmislek o spremembah pristopa k preprečevanju širitve okužb z novim koronavirusom. Dosedanji ukrepi ne dajejo dovolj dobrih rezultatov, povzročajo pa veliko škodo,« poudarjajo gospodarska zbornica in združenja. Zato pristojne pozivajo, da:Med ukrepi za sproščanje predlagajo takojšnje odprtje vseh trgovin, v katerih je mogoče učinkovito preprečevati okužbe, takojšnje odpiranje dejavnosti, kjer je mogoče zagotoviti docela individualen pristop, takojšen ponoven zagon javnega potniškega prometa v omejenem obsegu, v celoti zagnati varstvo predšolskih otrok ter ponovno odpreti osnovne šole, vsaj za prvo triado. Hkrati državljane pozivajo, da naj se upoštevajo ukrepi, saj bodo s tem bistveno pripomogli k normalizaciji razmer.»Poziva k zaprtju gospodarskih dejavnosti ne morem podpreti. Do zdaj smo spoštovali vse predloge, tudi javno smo jih zagovarjali, vendar z njimi žal ne dosegamo pričakovanih rezultatov. Zato predlagam korenito spremembo strategije in podpiram zahteve gospodarstva,« je danes tvitnil Počivalšek. Dodal je, da se je epidemija razvila v psihološko krizo zaupanja, zato je nujna sprememba vladne strategije: »Razumem in spoštujem dejstvo, da je zdravstveni sistem na robu zmogljivosti, vendar glede na razvoj dogodkov ugotavljam, da z našo strategijo zajezitve epidemije ne dosegamo pričakovanih rezultatov,« je zapisal na portalu gospodarskega ministrstva. Opozoril je, da imamo stroge ukrepe in najdaljši lockdown v regiji, pa nam kljub temu števila okuženih nikakor ne uspe znižati, kot bi si vsi skupaj želeli.»Enostavno si moramo priznati, da smo na strateški ravni v slepi ulici,« še piše v besedilu. Na ministrstvu predlagajo, da za vsako dejavnost zdravstvena stroka predpiše stroge pogoje izvajanja, ki bodo preprečili širjenje okužb. Nato naj se vse razpoložljive inšpekcijske službe usmerijo v strog nadzor njihovega spoštovanja in strogo kaznovanje morebitnih kršitev. Poleg tega je nujna maksimalna pospešitev izvajanja hitrih testov, s čimer zamujamo. Nujno je tudi preveriti, ali je mogoče narediti kak napredek pri hitrem izdajanju karantenskih odločb in bolniških odsotnosti, da bi lahko evidentirano okužene takoj osamili.Nad predlogom o zaprtju gospodarstva so nadvse zaskrbljeni tudi v skupini Kolektor, saj bi to povzročilo nepopravljivo škodo. Predsednik sosvetapravi, da spoštuje ministra Tomaža Gantarja in njegove napore za zajezitev epidemije koronavirusa, ne more pa razumeti in se strinjati s predlogom o zaprtju gospodarstva za 14 dni, saj ocenjuje, da je treba vzroke za širjenje epidemije iskati drugje, in ne v gospodarstvu. »Bojim se, da učinek tega ukrepa na omejitev epidemije ne bo velik, medtem ko bo gospodarska škoda ogromna. Naše izkušnje kažejo, da ni težava v gospodarstvu, saj v koncernu Kolektor preprečevanje širjenja okužb uspešno obvladujemo v vseh treh stebrih. Trenutno delamo s stoodstotno zmogljivostjo, da lahko pokrivamo potrebe avtomobilske industrije v Evropski uniji,« pojasnjuje Petrič. Kot ga je razumeti, avtomobilska industrija ta mesec hiti s proizvodnjo avtomobilov, saj vozila, proizvedena letos, še ne gredo v kvoto zmanjšanja ogljičnega odtisa, ki bo veljal za leto 2021.»Če ne bi izpolnili naročil, bi bila to velika škoda za naše kupce, saj smo pri nekaterih produktih edini dobavitelj. Neizpolnitev naročil, bi po eni strani lahko sprožila odškodninsko odgovornost, po drugi strani pa bi omogočila vstop drugih, denimo, kitajskih dobaviteljev. Posledično bi se zmanjšala tudi zanesljivost slovenskih dobaviteljev, kar pomeni, da bi šel kupec iskat novega dobavitelja. Vsak kupec namreč pri svojih dobaviteljih išče zanesljivost,« opozarja Petrič, ki ponazarja, da iz Idrije vsak dan v Nemčijo odpelje tovornjak z njihovimi izdelki. Petrič v celoti podpira ministra Zdravka Počivalška, saj ta po njegovi oceni v teh trenutkih razume potrebe slovenskega gospodarstva in dela v korist Slovencev in gospodarstva.V Hisense Gorenju ugotavljajo, da je ukrep popolne ustavitve gospodarstva popolnoma nepotreben. »V podjetju imamo vzpostavljen tako temeljit sistem izvajanja preventivnih ukrepov pred širjenjem okužb s covidom-19 ter tudi sistem nadzora njihovega doslednega izvajanja, da je verjetnost širjenja okužb v podjetju ali zaradi tega, ker zaposleni prihajajo na delo, izjemno majhna. To dokazuje tudi dosedanja statistika okužb naših zaposlenih: okužijo se doma, v družinskem krogu, pri drugih aktivnostih zunaj podjetja,« pravijo.Dodajajo, da zaprtje tovarn v njihovem primeru ne bi pomenilo nobenega bistvenega prispevka k zajezitvi okužb, bi pa to povzročilo veliko gospodarsko škodo, saj so zapolnjeni z naročili: »Naši konkurenti, tudi iz EU, jih bodo z veseljem prevzeli, medtem ko jih mi ne bomo sposobni izpolnjevati, kar pa lahko vodi v padec tržnih deležev, ki jih je izjemno težko spet pridobiti. To pa seveda posledično hitro prinese trajne posledice za podjetje, navsezadnje tudi ogrozi delovna mesta.«