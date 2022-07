Nagobčnik za Putinova trobila je zakonit

V nadaljevanju preberite:

Ruski državni televiziji Russia Today (RT) po sodni poti ni uspelo spodkopati odločitve EU, da prepove njeno delovanje v televizijskem in spletnem prostoru 27 držav članic. Prej sta RT in Sputnik dolgo lahko delovala v EU, čeprav sta bila udarna pest propagande režima Vladimirja Putina.

Sodišče je navedlo, da je svet EU dokazal aktivno podporo francoske RT ruski politiki destabilizacije in agresije na Ukrajino. Objavljala je tudi informacije, ki upravičujejo vojno, prav tako da je pomenila znatno grožnjo javnemu redu in varnosti v EU.To po mnenju sodnikov ne spodkopava pravice do izražanja. Glede na vlogo avdiovizualnih medijev v sodobni družbi je široka podpora vojaški agresiji, ki jo izvajajo popolnoma državno financirani mediji, lahko tarča sankcij.