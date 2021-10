Najhitrejša na tržaški regati je bila Arca SGR Furia Benussija

Na letošnji Barcolani, ki se lahko pohvali z rekordom najbolj množične regate na svetu, je slavil Italijan Furio Benussi s svojo ekipo na maksi jadrnici Arca Sgr. Zaradi močne burje je bila to ena hitrejših regat v 53-letni zgodovini, saj je zmagovalec na cilj prispel v dobre tri četrt ure. Manjše jadrnice pa se tekmovanja zaradi varnosti sploh niso mogle udeležiti. Barcolana je regata, kjer sicer lahko sodelujejo jadrnice različnih velikosti, pri čemer pa se manjše z večjimi ne morejo meriti po hitrosti. Trst v tem času obišče več sto tisoč obiskovalcev in gre za velik jadranski praznik.



Gašper Vinčec z ekipo Ewol je z jadrnico Way of Life, zmagovalec zadnje Barcolane, je pristal na drugem mestu. Regate se je udeležilo 1650 jadrnic.



Go to Barcolana from Slovenia – I feel Slovenia, ki so jo včeraj organizirali iz Portoroža, pa je bila zaradi še močnejše burje sploh težavna. Od 26 prijavljenih jadrnic jih je na cilj, v Trst, prispelo pet. Zmagala je Taia 2 & Wihite Goose lastnika Gorana Djorjeviča iz kluba Loka timing iz Škofje Loke.

