Najprej so se ga otepali, zdaj rešuje stranko

V nadaljevanju preberite:

Socialnodemokratska SPD, za katero ni bilo videti, da bi se še lahko rešila nizke podpore med volivci, se tik pred volitvami nasmihajo lepši časi. Kot rešitelj stranke se kaže oseba, ki so se je v stranki še ne dolgo nazaj otepali. To je aktualni minister za finance Olaf Scholz, ki so ga v stranki potem, ko dvojček v vodstvu stranke ni pokazal dovolj, imenovali za svojega kanclerskega kandidata. Bi lahko Scholz res popeljal SPD do zmage na letošnjih volitvah?