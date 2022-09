Največja država na svetu je postala še večja

V nadaljevanju preberite:

V Kremlju je danes potekala slavnostna ceremonija, na kateri je ruski predsednik Vladimir Putin s proruskimi voditelji štirih ukrajinskih regij, kjer so pred dnevi potekali sporni referendumi, podpisal sporazum o njihovi priključitvi k Ruski federaciji. V svojem nastopu je Putin napadel neokolonialno politiko ZDA in njenih »vazalov« ter »kijevskemu režimu« in njegovim »dejanskim gospodarjem na Zahodu« sporočil, da bodo prebivalci Donecka, Luganska, Hersona in Zaporožja za vedno ostali ruski državljani.