Največji sodni proces proti največji mafiji

Brez kamer, fotoaparatov, tudi brez risarjev, ki bi lahko zločince portretirali, se v Kalabriji začenja največji sodni proces proti mafiji. Tokrat ne sodijo filmsko in literarno proslavljeni sicilski organizaciji cosa nostra, ampak precej večji, bolj krvavi in prodorni ndrangheti, kalabrijski mafiji, ki ji doslej zaradi sorodstvene prepletenosti niso mogli zares do živega.