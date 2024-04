Največjo evropsko jedrsko elektrarno spet obstreljujejo

V nadaljevanju preberite:

Danes popoldne so iz uprave Jedrske elektrarne Zaporožje (JEZ) sporočili, da so jih ukrajinske oborožene sile spet napadle. Povedali so, da so čez dan nad elektrarno sestrelili »kamikaze« brezpilotnik, ki se je zrušil na streho enega od šestih energetskih blokov, a da varnosti JEZ ni ogrozil. »Na žalost se kljub vsem pozivom, naj ukrajinske sile zaustavijo teroristične dejavnosti, obstreljevanje elektrarne in objektov njene infrastrukture nadaljuje. To lahko vpliva na varno delovanje elektrarne,« je rusko vodstvo JEZ zapisalo na družbenem omrežju.