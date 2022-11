Naklonjenost med Rusijo in Iranom ter med Seanom Pennom in Zelenskim

Ruski državni mediji poročajo, da je bil ubit 45-letni Kirill Stremousov, namestnik guvernerja Hersona, ki ga je na to mesto imenovala Rusija. Po navedbah tiskovne službe regionalnega guvernerja naj bi umrl v prometni nesreči.

Kirill Stremousov. FOTO: Stringer/Afp

Stremousova so na mesto namestnika guvernerja imenovali dva meseca po ruski invaziji na Ukrajino. Bil je eden najvidnejših zagovornikov ruske okupacije in je postal znan po agresivnih izjavah na družbenih omrežjih. Zaradi izdaje ga je iskala ukrajinska policija.

Številni uradniki, ki jih je imenovala Rusija v okupirani Ukrajini, so bili tarče napadov. Herson, edino ukrajinsko regionalno središče, ki so ga ruske enote zavzele po februarski invaziji, je tarča ukrajinske protiofenzive. V zadnjih dneh je Stremousov pozival civiliste, naj zapustijo vzhodni breg Dnepra zaradi ukrajinskega napredovanja. Zdelo se je, da ruske sile morda zapuščajo mesto. Ukrajina je Rusijo obtožila tudi prisilne deportacije lokalnih prebivalcev.

Rusija in Iran želita okrepiti medsebojne odnose, zlasti gospodarske

Sekretar ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolaj Patrušev in njegov iranski kolega Ali Šamkani sta se danes sestala v Teheranu s ciljem krepitve rusko-iranskega sodelovanja na mednarodnem prizorišču. Med drugim sta se zavzela za nadaljnjo krepitev gospodarskih odnosov med državama, zlasti zaradi vpliva sankcij Zahoda.

Prav tako sta si izmenjala mnenja o razmerah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter razpravljala o kibernetski varnosti in ukrepih za boj proti vmešavanju zahodnih obveščevalnih služb v notranje zadeve obeh držav, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

»Ugotavljamo, kako ključna je bila vloga zahodnih obveščevalnih služb pri organizaciji množičnih nemirov v Iranu in nadaljnjem širjenju napačnih informacij o razmerah v državi. To ocenjujemo kot očitno vmešavanje v notranje zadeve suverene države,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Patrušev.

Množični protesti so Iran zajeli po smrti 22-letne iranske Kurdinje Mahse Amini, ki je umrla v policijskem pridržanju tri dni po tem, ko jo je v Teheranu aretirala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute. Aktivisti trdijo, da je umrla zaradi udarcev, policija pa zavrača krivdo za njeno smrt.

V protestih je bilo po navedbah tujih organizacij za človekove pravice ubitih več kot 250 ljudi, skoraj 15.000 pa je bilo aretiranih.

Iran sicer ohranja dobre odnose z Rusijo in velja za eno od redkih ruskih zaveznic v vojni z Ukrajino. Prejšnji teden je Teheran tudi prvič priznal, da je Rusiji dobavil brezpilotna letala, katerih tarča je v zadnjem mesecu bila zlasti ukrajinska civilna infrastruktura.

Ukrajina je že večkrat opozorila, da je sestrelila na stotine brezpilotnih letal iranske izdelave tipa šahed-136, Zahod pa je v luči tega uvedel sankcije proti Iranu.

Sean Penn svojega oskarja podaril Zelenskemu

Ameriški igralec in režiser Sean Penn je med torkovim obiskom v Kijevu svojega oskarja podaril ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. V videoposnetku na telegramu je tudi videti, kako mu je ukrajinski predsednik podelil red za zasluge, poroča britanski BBC.

Pennov oskar za ukrajinskega predsednika FOTO: Handout/AFP

Penn, ki je ob igranju in režiji filmov znan tudi po aktivizmu, je od februarja, ko je Moskva napadla Ukrajino, glasen podpornik Ukrajine, ki jo je letos obiskal že tretjič. Marca je zaradi vojne moral oditi iz Ukrajine, kjer je snemal dokumentarni film o ruski invaziji. Kasneje je dejal, da razmišlja o tem, da bi se v boju pridružil ukrajinskim silam.

Penn, ki je Zelenskemu kljub njegovemu nasprotovanju v torek izročil svojega oskarja, mu je rekel, da gre samo za »neumno simbolično stvar«, da pa se bo bolje počutil, če bo vedel, da je del njega v Kijevu. Rekel mu je tudi, naj mu ga prinese v Malibu, ko bodo zmagali v vojni z Rusijo.

Katerega od dveh oskarjev je Penn podaril Zelenskemu, ki je bil pred izvolitvijo za predsednika v domovini znan igralec in komik, ni bilo mogoče razbrati. Penn je sicer to najbolj prestižno ameriško filmsko nagrado prejel v letih 2004 in 2009 za vlogi v filmih Skrivnostna reka Clinta Eastwooda in Mleko Gusa Van Santa.

Kremelj je Pennu in ameriškemu igralcu Benu Stillerju, ki se je v Kijevu prav tako že srečal z Zelenskim in mu izrazil podporo, že prepovedal vstop v Rusijo. Bila sta med 25 ameriškimi državljani, proti katerim je Rusija septembra uvedla sankcije v odgovor na sankcije ZDA proti Moskvi zaradi agresije na Ukrajino.