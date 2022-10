Napad s kladivom na moža tretje najpomembnejše političarke ZDA

Moški, ki je v petek s kladivom napadel soproga predsednice ameriškega predstavniškega doma Nancy Pelosi, je nekdanji nudist, ki je imel težave z mamili in je na družbenih medijih objavljal teorije zarote o pandemiji covida-19 ter rasistične in antisemitske psovke. 42-letni David DePape iz kanadske Britanske Kolumbije je v zgodnjih jutranjih urah vdrl v hišo demokratske političarke v San Franciscu in Paula Pelosija tako pretepel s kladivom, da so ga morali operirati na glavi, »Kje je Nancy?« je vpil, potem ko je v hišo vstopil skozi razbita balkonska vrata. S tem vprašanjem je pričakal tudi policiste.

Pričakujejo, da si bo 82-letni mož tretje najpomembnejše političarke opomogel, napad nanj pa je vendarle šok za Američane. San Francisco v minulih letih pretresa kriminal zaradi množice narkomanov in brezdomcev na njegovih ulicah, v elitnem predelu Pacific Heights, kjer domujeta Nancy in Paul Pelosi, pa ga običajno ni. Napadalca so med drugim obtožili poskusa umora, grozljivi napad je obsodil demokratski predsednik Joe Biden. Predsednica ameriškega predstavniškega doma je bila v času zločina v prestolnici Washington.

Policijski načelnik San Francisca Bill Scott na tiskovni konferenci o zločinu. Foto Justin Sullivan/Afp

Napadalec se je iz Kanade v Kalifornijo priselil pred dvajsetimi leti, po pripovedovanju očima televizijski postaji CNN zaradi ljubezni.. V Berkeleyu se je naselil v stanovanju z znano nudistko »Gypsy« Taub in skupino ljudi, ki so verjeli, da je teroristični napad z enajstega septembra 2001 izviral v Ameriki. V članku v časopisu Oakland Tribune iz leta 2008 so ga navedli kot poročno pričo v Rusiji rojene Taubove in njenega ženina, oče njenih treh otrok pa naj bi bil DePape.

Poroka znanih nudistov je privabila tudi veliko pozornosti policije, po poročanju CNN pa naj bi imel obtoženec težave z mamili. Vlada San Francisca je v delu mesta legalizirala ne le uporabo mamil, ampak tudi preprodajo, obtoženec pa je na družbenih omrežjih razširjal še teorije zarote o vdoru privržencev nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa v kongres s 6. januarja lani.