Napadalec iz Toronta kriv 10 umorov in 16 poskusov umora

Poklon žrtvam napada leta 2018 v Torontu. FOTO: Lars Hagberg/AFP

Sodišče v kanadskem Ontariu je moškega, ki je pred tremi leti v Torontu s kombijem zapeljal v množico pešcev , danes spoznalo za krivega desetih umorov in 16 poskusov umora. Sodnicaje zavrnila argumente obrambe, da napadaleczaradi avtizma ni mogel ločiti dobrih in slabih dejanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.28-letniku grozi najmanj 25 let zapora. Kazen za enega najhujših napadov v Kanadi naj bi izrekli sredi marca.Sodnica Anne Molloy je v odločitvi izpostavila, da gre za grozljiv napad, ki ga napadalec ne obžaluje in ne sočustvuje z žrtvami. Kot je dodala, je vedel, da ni v skladu z moralnimi standardi v družbi, a se je vseeno odločil zagrešiti zločin. Razsodila je, da je Minassian kazensko odgovoren za napad. Sojenje je trajalo šest tednov, v njem pa so zaslišali več psihiatrov.Napadalec je z najetim kombijem v Torontu aprila 2018 zapeljal s ceste na pločnik in po navedbah prič podiral vse pred sabo. Policija ga je ustavila nekaj ulic stran in hitro obkolila. Voznik se je predal, potem ko se je znašel nasproti policista in sta drug v drugega merila z orožjem. Policija je dejanje označila za namerno.Napadalčeva mati je dejala, da njen sin trpi za Aspergejevim sindromom, obliko avtizma, pri kateri posameznik svet okoli sebe razume drugače od večine, ter drugače procesira informacije in vzpostavlja odnose z drugimi ljudmi. Njegov odvetnik Boris Bytensky pa je dejal, da zaradi avtizma ni mogel presoditi, kaj je prav in kaj narobe.