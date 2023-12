Napadalec na filozofski fakulteti ubil 14 ljudi

Na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi je včeraj popoldne oborožen moški ubil najmanj 14 in ranil 24 ljudi, od tega devet huje. Po navedbah policije, ki so jih povzele agencije, je bil storilec študent fakultete, na kateri je sejal smrt. Češka vlada je izključila povezanost s terorizmom, prav tako naj ne bi imel pomočnikov.

Po prvih informacijah naj bi si napadalec sodil sam, čeprav je vanj streljala tudi policija. Policija za zdaj njegove identitete ni razkrila, vendar bi po eni od predpostavk lahko šlo za 24-letnika, ki so ga iskali zaradi nasilne smrti starejšega moškega, domnevno storilčevega očeta, v okolici Kladna, ki leži približno 30 kilometrov od češke ­prestolnice.

Včerajšnji strelski pohod v središču Prage je po številu žrtev najsmrtonosnejši v novejši zgodovini Češke. Po poročanju lokalnih medijev je bilo pred tem v streljanju leta 2015 v Uherskem Brodu ubitih osem ljudi, leta 2019 pa je streljanje v bolnišnici v Ostravi zahtevalo šest žrtev.

Za zdaj oblasti domnevajo, da so strelca k okrutnemu dejanju napeljali podobni smrtonosni napadi v tujini, svoje namere pa je naznanil na družbenih omrežjih. »Nič ne kaže na to, da bi bilo to kaznivo dejanje povezano z mednarodnim terorizmom,« je po pisanju AFP dejal notranji minister Vít Rakušan.

Policija: Ne hodite nikamor

Po napadu je policija zaprla širše območje Trga Jana Palacha, kjer stoji fakulteta, in pozvala ljudi, naj se ne ne približujejo središču mesta oziroma naj ostanejo doma.

Po navedbah Reutersa so bili zaposleni na fakulteti po elektronski pošti obveščeni o napadu. »Ostanite, kjer ste, nikamor ne hodite, če ste v pisarni, jo zaklenite in postavite pohištvo pred vrata, ugasnite luči,« naj bi pisalo v sporočilu.

Izrazi sožalja

»Pretresen sem zaradi dogodkov na Filozofski fakulteti Karlove univerze. Družinam in svojcem žrtev streljanja bi rad izrazil globoko obžalovanje in iskreno sožalje,« je na omrežju x zapisal predsednik države Petr Pavel. Premier Petr Fiala je zaradi tragedije odpovedal vse načrtovane obveznosti.

Besede sočutja je prav tako slišati iz drugih držav sedemindvajseterice in Bruslja. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju x izrazila pretresenost nad nasiljem, podobna sporočila so prišla tudi iz Pariza, Rima in Bratislave.