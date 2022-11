Napadalec v Bruslju ubil policista

Napad z nožem v bližini železniške postaje Gare du Nord v Bruslju je bil usoden za tamkajšnjega policista, poroča AFP. Drugi policist, ki je bil prav tako tarča napada, je hospitaliziran.

Do napada je prišlo okoli 18.15 ure. Zatem ko je napadalec ubil policista in ranil drugega, ga je druga patrulja ustrelila v noge in trebuh. Tudi napadalec je sedaj hospitaliziran. Sodni vir je za AFP povedal, da obstaja sum, da bi lahko bil razlog za napad terorizem, vendar morajo preiskovalci še zbrati dokaze, ki bi to podprli.

Na napad se je odzval belgijski premier Alexander De Croo. »Naši policisti vsak dan tvegajo življenja, da bi zagotovili varnost državljanov. Današnja drama to znova dokazuje,« je zapisal na Twitterju, kjer je družini pokojnega policista izrekel sožalje. Hkrati pa tudi upanje, da bo drugi policist okreval.