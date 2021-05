Napadi ne pojenjajo

Izraelska vojska je danes sporočila, da so napadli hišo voditelja skrajnega palestinskega gibanja Hamas, Jahje Sinvarja. Samo v noči na nedeljo je izraelska vojska napadla več kot 150 ciljev, poročajo izraelski mediji.

Izraelski premierje napovedal, da se bodo napadi na Gazo nadaljevali »dokler bo treba«. Do zdaj je v napadih umrlo 148 oseb, navajajo tuji mediji. V nedeljo so umrli vsaj trije Palestinci. V napadih je umrlo najmanj 41 otrok.Zaradi nasilja se bo danes sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Seja bo odprta, kar pomeni, da bodo lahko sodelovale tudi države, ki niso članice tega najpomembnejšega organa svetovne organizacije. Po izbruhu nasilja je Varnostni svet ZN v ponedeljek in sredo že imel zasedanji o razmerah za zaprtimi vrati, vendar ni sprejel nobene odločitve. Nekatere članice so hotele odprto sejo pripraviti že prej, a so ZDA temu nasprotovale, saj so hotele najprej dati prednost diplomaciji na najvišji ravni za umiritev napetosti. Nato so pristale, da odprto zasedanje pripravijo danes.Med tem je ameriški predsednikv telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem izrazil veliko zaskrbljenost zaradi nasilja v Izraelu in Gazi. Poklical je tudi palestinskega predsednika Mahmuda Abasa in ga pozval, naj zaustavi Hamasovo raketiranje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Biden je sicer na strani Izraela, da ima pravico, da se brani pred napadi palestinskega gibanja Hamas »in drugih terorističnih skupin«. Po drugi strani pa je Netanjahuja opozoril na velik porast žrtev na obeh straneh, so sporočili iz Bele hiše.Zaskrbljen pa je tudi za varnost novinarjev, potem ko je Izrael v soboto z letalskimi raketami porušil stavbo v Gazi, v kateri so imeli prostore ameriška tiskovna agencija AP in drugi mediji, so še sporočili iz Washingtona.Biden, ki se doslej javno ni oglašal glede porasta nasilja na Bližnjem vzhodu, je poleg tega izrazil tudi podporo ZDA do rešitve bližnjevzhodnega konflikta z vzpostavitvijo dveh držav na pogajanjih, še poroča AFP.To je izpostavil tudi v telefonskem pogovoru s palestinskim predsednikom Abasom. ZDA so močno zavezane iskanju rešitve z vzpostavitvijo dveh držav, »kar je najboljša pot do pravične in trajne rešitve izraelsko-palestinskega konflikta«. Hkrati je Abasa pozval, naj stori vse, da bi Hamas končal z izstreljevanjem raket v Izrael.Najhujše nasilje med Izraelci in Palestinci od leta 2014 je v zadnjem tednu med Palestinci zahteval več kot 140 življenj, med Izraelci pa več kot deset. Več sto ljudi je ranjenih tako med Palestinci na območju Gaze, ki ga izraelska vojska obstreljuje s kopnega in iz zraka, kot tudi v Izraelu, ki je tarča raket Hamasa z območja Gaze.