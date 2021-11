Napetosti se iz Magreba širijo v Evropo

V nadaljevanju preberite:

Maroko in Alžirija, ki si že mesece nevarno grozita s pestmi, sta daleč na drugi strani Sredozemlja, a preblizu EU, da napetosti med njima ne bi skrbele evropskih oblasti. V Alžiru so se pred kratkim odločili, da zaradi »sovražnih praks« Rabata ne bodo podaljšali pogodbe o dostavi plina – tudi Španiji oziroma Evropski uniji – po plinovodu GME, speljanem prek maroškega ozemlja. Madrid in Alžir sta medtem našla rešitev ... prek Sredozemlja.