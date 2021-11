Napetosti v Magrebu se še vedno stopnjujejo

O Zahodni Sahari se ne pogaja, je v soboto ponovil maroški kralj, 58-letni Mohamed VI., ko je ob 46. obletnici »zelenega pohoda« nagovoril državljane. Njegov nastop pred kamerami nacionalne televizije je bil težko pričakovan, kajti napetosti med Marokom in Alžirijo se že mesece nevarno stopnjujejo, največje jabolko spora pa je prav Zahodna Sahara.

Novembra 1975 se je na poziv kralja Hasana II. okoli 350.000 Maročanov odpravilo peš v Zahodno Saharo, ki je bila tedaj še španska kolonija. S pohodom so sporočili, da to območje ob Atlantiku, med Marokom, Alžirijo in Mavretanijo, pripada maroškemu kraljestvu. Tako so verjeli tedaj in so prepričani še danes, ko to ozemlje obvladujejo v 80 odstotkih, ali kakor so monarha citirali domači in francoski mediji: o Zahodni Sahari se ne bo nikoli barantalo, maroška je od nekdaj in tako bo ostalo. Toda konflikt, ki traja že desetletja, je brez dvoma treba rešiti »po mirni poti« (pogovorov).

Mohamed VI. je v govoru še poudaril, kako zadovoljen je, da je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump decembra lani »priznal suverenost Rabata nad Zahodno Saharo«, Rabat pa je v tej politični kupčiji v zameno normaliziral odnose z Izraelom. Poteza je sprožila nemalo vznemirjanja v arabskih državah in sploh v Alžiriji, ki že ves čas podpira »samostojno Zahodno Saharo«, tudi s financiranjem osamosvojitvenega gibanja Fronta Polisario ...

Monarh je prav tako pozdravil uspešno intervencijo domačih oboroženih sil, da lahko spet teče promet, najsi gre za ljudi ali blago, na prehodu Guerguerat na meji z Mavretanijo. Novembra lani je bilo namreč prekinjeno premirje, ki sta ga Maroko in Polisario sklenila leta 1991: zagovorniki referenduma o samoodločbi so zablokirali edino cesto, ki pelje v Mavretanijo, in, kakor trdi maroška stran, »propagandistično« provocirali, češ da so razmere vojne.

Do eskalacije (še) ni prišlo, a odtlej se vidno slabšajo odnosi z Alžirom, ki je pred meseci prekinil diplomatske stike z Marokom, povsem zaprl meje z njim in tudi zračni prostor. Pred dnevi so na območju Zahodne Sahare na poti iz Mavretanije v Alžirijo v bombnem napadu umrli trije alžirski tovornjakarji, napad pa so alžirske oblasti pripisale Maroku in brž napovedale posledice ...

Zahodna Sahara, zaradi katere se sosedi spreminjata v sovražnici, je bogata z rudami in ribami, njeni ljudje pa so zaradi dolgoletnega konflikta, ki ga ZN ne znajo ali nočejo rešiti, veliki reveži.