Prihaja »čudežno zdravilo« proti covidu-19?

Newjerseyski Merck čaka na dovoljenje. Foto Brendan Mcdermid/Reuters

Demokrate predsednika Joeja Bidna republikanci obtožujejo zaviranja razvoja zdravila. Foto Jim Watson/Afp

Farmacevtska družba Merck iz New Jerseya je ameriško zvezno upravo za hrano in zdravila FDA zaprosila za nujno odobritev zdravila proti covidu-19. Molnupiravir, razvit v sodelovanju z inovativno družbo Drive ( Drug Innovation Ventures at Emory) univerze Emory v georgijski Atlanti in Merckovim partnerjem Ridgeback Biotherapeutics, po dosedanjih testih preprečuje razmnoževanje virusa v bolnikovem telesu in ob dovolj zgodnjem jemanju prepolovi število resnih obolenj ter celo preprečuje smrt. Če bo odobren, bo prvo zdravilo proti novemu koronavirusu, primerno za jemanje doma.Molnupiravir so začeli razvijati v upanju, da bodo preprečili razmnoževanje virusa gripe v bolnikovem telesu in ne izključujejo, da bo z ustvarjanjem napak v virusni genski zasnovi pomagal tudi proti nekaterim drugim boleznim. Za zdaj pa proizvajalci vse svoje napore usmerjajo v boj proti covidu-19 ter še posebej proti značilnim resnim poškodbam pljuč. Testi na skupini 775 odraslih bolnikov z visoko stopnjo tveganja zaradi prekomerne teže, diabetesa ali obolenja srca so v kontrolni skupini pokazali 14,1 odstotno resno obolelost in posledično osem smrti, v skupini, ki je jemala molnupiravir, pa le 7,3 odstotno obolelost in nobene smrti. Stranski učinki so bili podobni pri obeh skupinah, a o njih še ni nič znanega.Ob takšnih rezultatih so teste predčasno končali, saj ne bi bilo etično kontrolni skupini predpisovati placeba. V nasprotju z drugimi protivirusnimi zdravili kot Gileadov remdesevir ali steroid dexamethasone, ki ju predpisujejo šele po hospitalizaciji, se lahko jemalci molnupiravirja zdravijo doma, najbolj naj bi tudi delovalo pri zmernih ali celo milih simptomih.Ker gre za pandemijo stoletja, pa je v ZDA že slišati ogorčena medsebojna obtoževanja, kdo je kriv za zastoj proti odobritvi molnupiravirja. Levo usmerjeni mediji obtožujejo, krogi okrog prejšnjega republikanskega predsednika pa s prstom kažejo na »žvižgača«iz službe ameriškega ministrstva za zdravje, pristojne za priprave na grožnje javnemu zdravju. Visokega uradnika, ki ga je Trump prestavil na manj odločilni položaj, so pri trditvah, da zdravilo ni varno, podprli ekateri vodilni demokrati kot senatorka, sedanji predsednik Jpa ga je po zmagi na volitvah imenoval v svoj svet za boj proti covidu-19.