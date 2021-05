Naša nova azijska zvezda – Indija

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija in Indija sta osem let čakali na nadaljevanje pogajanj o vseobsegajočem trgovinskem sporazumu, zdaj jih bosta nadaljevali v najtežjem možnem trenutku. Pričakovati je, da bosta v soboto to objavili na virtualnem vrhunskem srečanju, ki ga bo spremljala zaskrbljenost zaradi pandemije, hkrati pa tudi žarki novega zaupanja v partnerstvo, ki se zdi zdaj bolj logično kot kdaj prej.