Naslednja ukrajinska cilja: okupirana regija Lugansk in Herson

Potem ko se je napredovanje ukrajinskih sil na severovzhodu države po siloviti protiofenzivi pred desetimi dnevi precej upočasnilo, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v televizijskem nagovoru sodržavljanom sporočil, naj ne bodo v skrbeh, saj se protiofenziva nadaljuje. In po njegovih besedah se bo nadaljevala tudi v Donbasu in na Krimu. Vse dokler ne bo osvobojeno vse ukrajinsko ozemlje, ki ga okupira ruska vojska.

V osvobojenem, a opustošenem Izjumu na severovzhodu Ukrajine preiskovalci poskušajo ugotoviti identiteto 445 trupel, ki so jih prejšnji teden odkrili v množičnem grobišču na obrobju strateško izjemno pomembnega mesta. Izjum je – skupaj z več deset bližnjimi vasmi, ki jih je okupirala Rusija – še vedno brez redne električne povezave, močno okrnjena je tudi povezava s pitno vodo. Dostava humanitarne pomoči je ogrožena, saj je nova frontna črta oddaljena le okoli dvanajst kilometrov.

Podobno je tudi v sosednjem Kupjansku, na katerega je v zadnjih dneh kljub popolnemu umiku ruskih sil padlo nekaj izstrelkov – več sto ljudi se je iz mesta, ki še zdaleč ni zavarovano, ponovno umaknilo. Ukrajinske enote so minuli vikend sicer na dveh mestih prestopile reko Oskil, kar je mogoče razumeti kot nadaljevanje protiofenzive. Z vzhodnega brega reke se ukrajinski vojski odpira pot proti okupiranemu Lisičansku oziroma v regijo Lugansk, ki so jo Rusi s pomočjo svojih lokalnih podizvajalcev po dolgih mesecih srditih bojev in velikih izgubah v celoti zasedli sredi julija.

Uradni Kijev je hitrost protiofenzive zmanjšal tudi zaradi čakanja na novo pošiljko zahodnega (težkega) orožja, ki je pri zadnjih uspehih ukrajinske vojske odigralo izjemno pomembno vlogo. Še posebej topništvo in protiraketni sistemi. Obenem se ukrajinske sile krepijo tudi s svojimi pripadniki, ki služijo na mednarodnih mirovnih misijah Združenih narodov: v teh dneh se bo v Ukrajino tako iz Demokratične republike Kongo samoiniciativno vrnilo 250 »modrih čelad«.

Odločala bodo nova »dejstva na terenu«

Ruska vojska, ki se ji je na ukrajinskih bojiščih ob pripadnikih zasebne varnostne organizacije Wagner Group, ki plačance novači tudi zunaj Rusije, pridružilo tudi več sto zapornikov, je na območju Luganska v veliko boljšem stanju, kot je bila v okolici Harkova. Tam je, sodeč po obveščevalnih poročilih, v enotah vladala zmeda, predvsem pa odsotnost poveljniške linije, kar se je pokazalo ob kaotičnem, popolnoma neorganiziranem umiku (begu), med katerim so Rusi za seboj pustili ogromno orožja, tudi tankov in oklepnih vozil. Rusija nadaljuje napade na ukrajinsko kritično infrastrukturo, ukrajinska vojska pa še naprej napada ruske logistične povezave; tudi globoko v zaledju.

Ohranitev nadzora nad celotno regijo Lugansk – Rusi kljub porazu na severovzhodu države in pretrganim ključnim logističnim povezavam še vedno napadajo vzdolž frontne črte v sosednji regiji Doneck, predvsem mesto Bakmut – je gotovo ruska strateška prioriteta. V primeru mirovnih pogajanj bodo namreč odločala nova »terenska dejstva«: tudi zato, ne le zaradi hitro bližajoče se zime, se ukrajinski vojski tako zelo mudi.

V tem kontekstu bo izjemno pomembno tudi dogajanje okoli Hersona, edinega mesta za zahodnem bregu reke Dneper, ki je pod ruskim nadzorom. Ruske sile so v njem trdno vkopane, a brez kakršne koli strateške globine in z vse večjimi logistično-preskrbovalnimi težavami. Dolgo napovedovana velika ukrajinska protiofenziva na jugu države je bila sicer uporabljena kot dimna zavesa – obveščevalni trik – za resnično protiofenzivo na severovzhodu, a čimprejšnja osvoboditev Hersona je nesporna ukrajinska (ne le) vojaška prioriteta. Odprtih je veliko bojišč. Ne, konec vojne še zdaleč ni blizu.

Nasprotno.