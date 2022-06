Nato Rusijo vidi kot največjo in neposredno grožnjo zavezništvu

V nadaljevanju preberite:

V senci Putinove agresije pred vrati zavezništva, ki jo v zadnjih štirih mesecih poosebljajo podobe zločinov nad civilnim prebivalstvom v Buči, z zemljo zravnani Mariupolj in napredovanje ruskih sil na vzhodu Ukrajine, so voditelji Nata danes v Madridu sprejeli strateški koncept organizacije, ki se že zrcali v napovedani krepitvi obrambnih zmogljivosti brez primere v vzhodnih članicah povezave. Prav tako so predsedniki držav in vlad na vrhu v španski prestolnici okupirani partnerici obljubili dodatno pomoč in obenem k članstvu uradno povabili Švedsko in Finsko.