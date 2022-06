Nato vidi Rusijo kot resno grožnjo

V nadaljevanju preberite:

Na bruseljskem sedežu severnoatlantskega zavezništva so pred začetkom vrha v Madridu pripravili še zadnje od več kot dveh ducatov dokumentov, ki bodo na njem sprejeti. Krepitev Natovih visoko pripravljenih sil za odzivanje s 40.000 na 300.000 vojakov kaže razsežnost nevarnosti, ki izhaja iz Rusije.

V zadnjih dneh je potekalo veliko pogovorov na različnih ravneh. Stoltenberg je zadovoljen, da so prvi človek Turčije Recep Tayyip Erdoğan, finski predsednik Sauli Niinistö in švedska premierka Magdalena Andersson sprejeli njegovo vabilo na sestanek jutri v Madridu.

Natova večna tema so obrambni izdatki. Stoltenberg je zadovoljen, da jih evropske zaveznice in Kanada že osmo leto zapored višajo. To bo do konca leta skupaj zneslo dodatnih 350 milijard dolarjev. V novih varnostnih okoliščinah, ko bodo morale članice zagotavljati svoje načrtovanje zmogljivosti v okviru Nata, se bo pritisk še povečal, tudi na Slovenijo.