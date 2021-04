Naveličani rodbine Castro, a jih je strah sprememb

V nadaljevanju preberite:

»Stojim v vrsti, že od zgodnjega jutra stojim in čakam, morda bom našla maslo in majonezo, rada bi tudi sir, pa ga ni, razen za dolarje. V naši trgovini za vogalom so imeli danes samo šampon in milo, drugega nič.« Tako je iz Havane ta teden poročala kubanska prijateljica, ko je stala v dolgi vrsti, držala v rokah pametni telefon in tipkala ter si krajšala čas s klepetom na daljavo. »Obljubili so nam Indijo Koromandijo, pa se je pokazalo, da je vse skupaj tudi tokrat samo besedičenje, tako je že šestdeset let.«