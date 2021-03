Ne morem dihati in druge ameriške tragedije

V nadaljevanju preberite:

Žalostni konec 46-letnega Floyda je presunil Američane vseh barv kože in milijoni so se odpravili na ulice. Njegove zadnje besede »ne morem dihati« so postale bojni klic proti policijskemu nasilju in drugim krivicam temnopolte manjšine, prav tako 8 minut in 46 sekund od začetka Chauvinovega klečanja na vratu osumljenega plačevanja cigaret s ponarejenim bankovcem do njegove smrti. Politične, gospodarske in druge spremembe, ki so jih v letu pandemije in gibanja »Življenja temnopoltih štejejo« doživeli v ZDA, so osupljive, porotniki v Minneapolisu pa bodo morali po predstavitvi dokazov tožilstva in obtoženčevih zagovornikov vendarle izbirati le med dvema vprašanjema: je nekdanji policist kriv umora ali pa je smrt nastopila zaradi drugih vzrokov?