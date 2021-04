Negotova usoda živali na tovornih ladjah v Suezu

Pred Sueškim kanalom je na nadaljevanje plovbe iz Evrope v Perzijski zaliv zaradi zataknjene ladje Ever Given med drugimi čakalo tudi 16 ladij z okoli 200.000 živalmi. Čeprav je promet zdaj stekel, bo za govedo in ovce morda prepozno, ocenjujejo pri nevladni organizaciji Animals International.Lahko da se bo zgodila največja pomorska živalska tragedija, je ocenil direktor organizacije. Na spletnem portalu EUobserver pišejo, da bo živalim v tovornih kontejnerjih zmanjkalo hrane in vode, preden bodo ladje dosegle predvidena pristanišča. Po navedbah portala bi moralo šest ladij, ki prevažajo živali iz jugovzhodne Evrope, na cilj prispeti že pred štirimi dnevi, a še niso zapustile kanala.Po evropski zakonodaji bi morale ladje z živalmi imeti vsaj 25 odstotkov več hrane in vode od minimalnih zahtev, ravno za primere zamud pri plovbi, a organizacije za živali opozarjajo, da je to redka praksa. V tem primeru pa, ker je bil zastoj tako dolg, tudi teh 25 odstotkov ne bi zadostovalo, je za EUobserver poudaril Paun.Romunske pristojne službe – okoli 130.000 glav živine in ovc izvira iz te države – so pred dnevi poudarile, da so jim na ladjah zagotovili, da je hrane in vode dovolj za nekaj dni. Paun sicer meni, da ladjarji nikakor ne bodo priznali, koliko živali je poginilo, prav tako o tem ni treba poročati državam izvoznicam, saj tega ni v evropski zakonodaji.Portal še opisuje, da se je Romunija, ki je največja evropska izvoznica ovac, že večkrat znašla na tnalu evropske komisije zaradi slabih praks pri prevozu živali. Paun je poudaril, da bi morali spodbujati izvoz mesa, in ne živih živali, saj s tem povzročajo nepotrebno trpljenje.